Haberler» Güncel» Haber

Demirci Eğitim Fakültesine, Prof. Dr. Ahmet Çetin atandı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Demirci Eğitim Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Ahmet Çetin atandı.

15.08.2019 17:11 Demirci Eğitim Fakültesine, Prof. Dr. Ahmet Çetin atandı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Demirci Eğitim Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Ahmet Çetin atandı.
Dekanlık binasında düzenlenen devir teslim töreninde Prof. Dr. Çetin, görevi devraldı.
Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç'ın imzası ile Eğitim Fakültesi Dekanlığına atanan Prof. Dr. Ahmet Çetin, yeni projelerle Demirci Eğitim Fakültesini daha ileri noktalara hep birlikte taşıyacaklarını söyledi.
Erzurum Atatürk Üniversitesi, Fizik Öğretmenliği bölümünden mezun olan Çetin, daha önce Akhisar Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü görevinde bulunmuştu.

Celal Bayar Üniversitesi, Ahmet Çetin, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:19   Çin, BM Güvenlik Konseyi'nden toplantı talep etti
18:19   Çalındığını iddia ettiği motosiklete çarptı: 2 çocuk yaralı
18:17   Ata Yurttan Ana Yurda: Kırgızlar Van'da buluşuyor
18:17   DHA YURT BÜLTENİ-13
18:17   Kahramanmaraş'taki yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
18:16   Bucaklılar "Hemşehri ve Gönül Dostları Buluşması"nda bir araya geldi
18:16   CHP heyeti, madenleri inceledi