Haberler » Güncel » Demirci Kaymakamı Kaya, muhtarlarla buluştu

Demirci Kaymakamı Kaya, muhtarlarla buluştu

Manisa'nın Demirci ilçe Kaymakamı Adem Kaya, mahalle muhtarları ile toplantı yaptı.

10.10.2019 15:50Demirci Kaymakamı Kaya, muhtarlarla buluştu
Manisa'nın Demirci ilçe Kaymakamı Adem Kaya, mahalle muhtarları ile toplantı yaptı.

Kaymakam Adem Kaya başkanlığında gerçekleştirilen muhtarlar toplantısına ilçede görev yapan kurum müdürleri de katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Demirci Kaymakamı Adem Kaya, "Ülkemizin bağımsızlığının ve güvenliğinin teminatı ve koruyucusu Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda muvaffakiyetler diliyoruz" dedi.

Toplantıda mahallelerde yaşanan sorunlar muhtarlar tarafından dile getirilerek, nasıl bir çözüm bulunabileceği konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Kaymakam Kaya ise mahalle sorunların çözümü ve eksiklerin biran önce giderilmesi için yoğun çaba göstereceklerini, devletimizin imkanları ölçüsünde en iyi şekilde hizmet etmek için çalıştıklarını söyledi. - MANİSA

Adem Kaya, Demirci, Manisa, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:49 Hayvanat Bahçesinin yeni üyelerine ilgi
17:49 YTB Başkanı Eren: "Soydaşlarımız için çalışıyoruz"
17:54 Msb: teröristlerin saldırısında masum sivil vatandaşlarımız yaralandı (2)
17:48 Ezine Belediyesinden 'akıllı durak' hizmeti
17:52 FETÖ sanığı eski astsubaya hapis cezası
17:52 Barış Pınarı Harekatı'na destek
17:52 Barış Pınarı Harekatı'na destek
10.10.2019 17:55:12