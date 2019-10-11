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Demirci MYO'ya ek bina geliyor

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Ekim ayı Olağan Toplantısı'nda Manisa Celal Bayar Üniversitesi Demirci Meslek Yüksekokulu ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

11.10.2019 14:22Demirci MYO'ya ek bina geliyor

Yüksekokulun olduğu binanın yan tarafında Manisa Büyükşehir Belediyesine ait olan arsa, meslek yüksekokuluna ek bina yapılmak üzere üniversiteye bedelsiz devredildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, alınan kararın öğrenciler için hayırlı olmasını diledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinin Ekim ayı Olağan Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda İmar ve Bayındırlık Komisyonunun Manisa Celal Bayar Üniversitesi Demirci Meslek Yüksekokulunun talebi ile ilgili raporu da oylandı. Demirci ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde bulunan ve mülkiyeti Manisa Büyükşehir Belediyesine ait olan 2093 ada, 2 parselin Demirci Meslek Yüksekokuluna ek bina yapılmak üzere Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğüne bedelsiz devredilmesi raporu, oybirliğiyle kabul edildi. Karar nedeniyle meclis üyelerine teşekkür eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, alınan kararın öğrenciler için hayırlı olmasını diledi.


Demirci, Manisa, Güncel

Kaynak: Bültenler

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