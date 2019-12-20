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Demirci organize sanayi bölgesi için ön başvurular başladı

Manisa'nın Demirci ilçesinde kurulması için çalışmalarına başlanan organize sanayi bölgesi (OSB) için Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ön talep başvuruları alınmaya başlandı.

20.12.2019 17:24 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:24 Demirci organize sanayi bölgesi için ön başvurular başladı
'nın ilçesinde kurulması için çalışmalarına başlanan organize sanayi bölgesi (OSB) için Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ön talep başvuruları alınmaya başlandı.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın Demirci'yi ziyaretinde müjdelediği organize sanayi bölgesi yatırımı için Organize Sanayi Genel Müdürü Ramazan Yıldırım ve ticaret odası yönetimi ile birlikte kurulması planlanan Sevinçler Mahallesindeki 800 dönümlük alanda inceleme tamamlanarak, ön talep başvuru süreci başladı.
Demirci Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığınca yapılacak ön başvurular, 27 Aralık'ta sona erecek.
Demirci Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kelem yaptığı açıklamada, "İlçemize Organize Sanayi kurulması için çalışmalara başladık. 10 gün sürecek olan başvuru sürecinde, bütün yatırımları ilçemize davet ediyoruz. Odamız olarak başvuruda bulunan tüm yatırımcılara gerekli her noktada destek sunulacak. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından Sevinçler mahallesi bölgesinde organize sanayi için belirlenen alanda parselizasyon çalışmalarına başlanacak." dedi.
Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk da Demirci'nin hayaline kavuşmasına az bir süre kaldığını belirterek, "Demircili hemşehrimiz Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan'ın ilçemizi ziyaretinde müjdesini verdiği organize sanayi bölgesi yatırımı için tüm birimlerimiz ile çalışmalarımızı hızlandırdık. İlçemize yatırımcılarımızı davet ediyoruz. Belediyemiz olarak ilçemize yatırım yapacak her yatırımcımıza gerekli kolaylık ve destek sunulacaktır." diye konuştu.

Demirci, Manisa, Güncel

Kaynak: AA

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