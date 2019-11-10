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Demirci ormanlarında hazan renkleri

Manisa'nın Demirci ilçesinde sonbaharın gelmesiyle ortaya çıkan renk cümbüşü, görenlerde hayranlık uyandırıyor.

10.11.2019 12:08 | Son Güncelleme: 10.11.2019 12:08Demirci ormanlarında hazan renkleri
'nın ilçesinde sonbaharın gelmesiyle ortaya çıkan renk cümbüşü, görenlerde hayranlık uyandırıyor.
Manisa'nın en yüksek ilçesi olan Demirci'de sonbahar tüm güzelliği ile kendini gösterdi.
Demirci - Simav kara yolunda bin 600 rakımlı Akıncılar Yolu, Türkmen Tepe, Yarbasan ve Akçakertik mevkilerinde hazan, en güzel renkleriyle ortaya çıktı.
Dik yamaçlar arasında kıvrılarak ilerleyen yollarda çam ağaçlarının yeşili ile meşe ağaçlarının sararan yapraklarının karışımını barındıran manzara, fotoğraf meraklılarının da ilgisini çekiyor.
Manisa Valiliği foto safari düzenledi
Doğası sonbaharın gelişiyle görenlerde bir başka güzellik duygusu uyandıran ilçeye Manisa Valiliği tarafından "foto safari" düzenlendi.
Etkinliğe katılanlar, ilçenin doğal güzelliklerini sonbaharın renkleriyle fotoğrafladı.
Fotoğrafçı Ammar Hekimoğlu, Manisa Valiliği'nin düzenlediği üçüncü foto safari ile Manisa'nın doğal güzelliklerini keşfettiğini belirterek, "Ben Manisa'nın bu kadar güzel olduğun daha önce bilmiyordum. Bugün bu geziye gelmeseydim, Demirci'nin doğal güzelliklerinden haberdar olmazdım." dedi.
Hekimoğlu, önceki yıllarda sonbahar fotoğrafı çekmek için Karadeniz Bölgesi'ne gittiklerini anlatarak, "Burada Karadeniz'i aratmayacak manzaralar, çok güzel mekanlar var. Fotoğrafı seven herkese buraya gelmeye davet ediyoruz." diye konuştu.

Demirci, Manisa, Güncel

Kaynak: AA

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