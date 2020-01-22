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Demirci OSB'de sona gelindi

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk ve beraberindeki heyet Manisa Valisi Ahmet Deniz'i ziyaret ederek ilçede kurulacak olan organize sanayi bölgesi hakkında bilgi verdi.

22.01.2020 12:29 | Son Güncelleme: 22.01.2020 12:34Demirci OSB'de sona gelindi
Belediye Başkanı Selami Selçuk ve beraberindeki heyet Valisi Ahmet Deniz'i ziyaret ederek ilçede kurulacak olan organize sanayi bölgesi hakkında bilgi verdi.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Üçbaş, Demirci Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kelem ve yönetim kurulu üyeleri Vali Ahmet Deniz'i ziyaret etti. Ziyarette heyet tarafından, ilçeye bağlı Sevinçler Mahallesinde 800 dönümlük alanda kurulacak olan organize sanayi bölgesi konusunda bilgi verildi.

Manisa merkez ve ilçelerdeki organize sanayi bölgelerinin tarım ve sanayi alanında önemli bir istihdam oluşturduğunu ve ürettikleri katma değer ile ülke ekonomisine katkı sağladığını belirten Vali Deniz, Demirci Organize Sanayi Bölgesinin Manisa'nın ekonomik gücüne katkı sağlayacağını söyledi. - MANİSA

Organize Sanayi Bölgesi, Selami Selçuk, Demirci, Manisa, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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