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Demirciefe'nin torunu Gelecek Partisi'nde gençlik kolu Başkanı oldu

Ahmet Davutoğlu'nun Genel Başkanlığını yaptığı Gelecek Partisi teşkilatlanma çalışmalarını sürdürüyor.

30.03.2020 08:07 | Son Güncelleme: 30.03.2020 08:12
Demirciefe'nin torunu Gelecek Partisi'nde gençlik kolu Başkanı oldu

Gelecek Partisi İzmir İl Başkanlığı tarafından İzmir Gençlik Kolları Başkanlığı'na Aydın Cephesi Kuva-yi Milliye Komutanı Demirci Mehmet Efe 'nin torunu Ceza Hukukçusu Avukat "EFE DEMİRCİEFE" getirildi. Genel merkezinin oluru ile atanan Demirciefe hafta içinde görevine başlayacak. Demirciefe, mazbatasını Kurucu İl Başkanı Cem Kavur'dan aldı.

Efe Demirciefe yaptığı açıklamada," Genel Merkezimizin onayı, İl Başkanımız Sayın Cem Kavur'un takdirleri ile göreve atandık ve bu gün 'Bismillah' diyerek çalışmalarımıza başladık. Partimiz için çok yoğun bir döneme giriyoruz. İzmir'de gençlerin desteğini artırmalıyız. Bunun için bizde teşkilatlanmamızı çok iyi yapmalıyız. İnşallah yönetimimiz ile gerek sosyal gerek siyasi alanlarda gençlerimize faydalı ve güzel çalışmalar yapacağız. Bu millet büyük bir millettir.Bu gençlik geçmişinden aldığı güç ile geleceğini inşa edecektir. Oluşturacağımız yeni yönetim kurulu ile gençliğin bayrağını en üst yerlere çıkaracağız" diye konuştu.

İzmir Gençlik Kolları Başkanlığı'naEfe Demirciefe'nin atandığını duyuran Gelecek Partisi İzmir İlBaşkanı Cem Kavur, "İl gençlik kolları başkanlığımıza atanan Efe kardeşimize başarılar diliyorum. İzmir gençliğine örnek bir başkanlık yapmak temennisiyle Rabbim yardımcısı olsun. Partimiz ve Genel Başkanımız gençliğe en çok değeri veren partidir. Biz de gençlerimizden büyük bir güç alıyoruz. Yeni kurulan bir partiyiz. Teşkilatlanma çalışmalarına devam ettiğimiz şu günlerde teşkilatımızın yönetim organlarının önemi bir kat daha artıyor. Bu süreçte gençlik kollarımıza büyük görev düşüyor. Kendi efe, adı efe, dedesi efe olan başkanımızın partimizin İzmir'de şahlanması ve yükselmesi için büyük gayretleri olacaktır" diye konuştu.

"EFE DEMİRCİEFE" KISA ÖZGEÇMİŞ ;

03.01.1992 tarihinde İzmir'de doğdu. Baba tarafından Aydın Nazillilidir. Anne tarafından Girit kökenli ve İzmirlidir., Lise Eğitimini İzmir Atatürk Lisesinde, Üniversite Öğrenimini Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Burslu olarak tamamladı. 3 yıldır İzmir Alsancak'taki ofisinde Serbest Avukat olarak çalışmaktadır.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Gelecek Partisi, İzmir, Aydın, EFE, Güncel

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