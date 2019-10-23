Demirciler Konağı'na çevre düzenlemesi

Tarihi mekan ve yapılara sahip çıkan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu yapıların çevre düzenlemelerini de ihmal etmiyor. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen sene rekonstrüksiyon çalışması ile yeniden inşa edilen Dilovası Demirciler Konağı'nda çevre düzenlemesi yaptı.

OTOMATİK SULAMA SİSTEMİ KURULDU

Çalışmalar kapsamında Demirciler Konağı bahçesinin her zaman yeşil kalabilmesi için otomatik sulama sistemi kuruldu. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen özverili çalışmalarda konağın bahçesine çim serimi gerçekleştirildi. Ayrıca konağın bahçesine farklı türlerde bitki dikimi yapıldı.

KOCAELİ'DE TEK ÖRNEK

19. yüzyıl Osmanlı mimari örneği sergileyen yapı, kalem işi bezemelerle de dikkati çekiyor. Tarihi yapı; içindeki kalem işi bezemeler ve mimari üslup açısından Kocaeli'deki tek örnek olma özelliğini taşıyor. Yapıdaki bu örneklerin yer aldığı bazı malzemeler dikkatlice sökülerek korundu.