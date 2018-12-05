Demircili Hayırsever Hastaneye Ekg Cihazı Aldı

Manisa
'nın Demirci
ilçesinde eşi Hatice Çamlı
'yı kalp hastalığı nedeniyle kaybeden 77 yaşındaki Mustafa Çamlı, ilçedeki hastaneye eforlu Elektro kardiyografi (EKG) cihazı bağışladı.
Hastaneye bağış yapmak isteyen ve Demirci Devlet Hastanesi yetkilileriyle görüşen Çamlı, EKG cihazına ihtiyaç olduğunu öğrendi.
Dört yıl önce eşini kalp rahatsızlığına nedeniyle kaybeden Çamlı, aldığı EKG cihazını kardiyoloji servisine teslim etti.
Çamlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Eşimi yaklaşık 4 yıl önce kalp hastalığı sebebiyle toprağa verdik. O günden bu yana çeşitli yerlere hayırlar yapmaya gayret ediyorum. İlçemin hastanesine bir bağışta bulunmak istedim. Bunu da eşimden etkilenerek kalp hastalarına yönelik olmasını istedim. Her şeyi, her desteği devletten beklememek lazım." dedi.
Demirci Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. İlker Çokboz, Çamlı'ya teşekkür ederek plaket verdi.
Manisa,Demirci,Çamlı
05 Aralık 2018 Çarşamba 17:15