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Demircili kursiyerler, iplik fabrikasını inceledi

Manisa'nın Demirci ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce yürütülen "Kursiyerler Ustalarla Buluşuyor" projesi kapsamında açılan meslek edindirme kursuna katılan kursiyerler, ilçede faaliyet gösteren iplik fabrikasında ustalarla buluştu.

04.02.2020 16:20 | Son Güncelleme: 04.02.2020 16:54Demircili kursiyerler, iplik fabrikasını inceledi
'nın ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce yürütülen "Kursiyerler Ustalarla Buluşuyor" projesi kapsamında açılan meslek edindirme kursuna katılan kursiyerler, ilçede faaliyet gösteren iplik fabrikasında ustalarla buluştu.
Kursiyerler, Tasarruf İplik Sanayi Fabrikasını gezdi. Firma yöneticilerinden Hakkı Gümüşdere, kursiyerlere fabrikadaki üretim süreci konusunda bilgi verdi.
Kursiyerler, fabrikada iplik ustalarının çalışmalarını inceledi.
İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İsmail Çetinkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, kursiyerlere, halının hammaddesi ipliğin nasıl üretildiğini göstermek istediklerini söyledi.

Halk Eğitimi Merkezi, Demirci, Manisa, Güncel

Kaynak: AA

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