Demircili Rahvan At Yarışları Yapıldı

Geleneksel ata yarışlarından olan rahvan at yarışları Ödemiş Belediyesi'nin katkılarıyla belirli periyotlarla düzenlenmektedir. 25 Kasım Pazar günü Demircili Mahallesinde yapılan yarışlarda Türkiye'nin bir çok il ve ilçesinden katılım gerçekleşti. Belediye Başkanı Mahmut Badem, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda yarış severin katıldığı yarışlara ilgi büyüktü.Başkan Mahmut Badem yaptığı konuşmada 17 Mart 2019 tarihinde yapılacak yarışların Günlüce Mahallesi'nde yapılan yeni yarış alanında düzenleneceği müjdesini verdi.Başkan Mahmut Badem; "Uzun yıllardır yapılan rahvan at yarışlarının ilçemizde devam ettiğini görmekten mutluluk duyuyoruz.Ödemiş rahvan at yarışları konusunda Türkiye'de marka olmaya çalışıyor. Katılım sayısıyla rekor kırmaya doğru ilerliyor. Sizlere söz verdiğimiz gibi yeni yarış alanımız tamamlanmak üzere 17 Mart 2019 tarihinde yapılacak yarışlarımızı yeni alanımızda yapacağız. Rekor katılım yapacağınıza inanıyorum. Ata sporumuzu sahip çıkan ve bugünlere getirilmesine öncülün yapan kardeşlerimizi yürekten kutluyorum" dedi.

Baş, Baş Altı, Büyük Orta, Küçük Orta, Deste, 4'lü,3'lü,tozkoparan ve İthal A olmak üzere 9 kategoride yapılan yarışlarda dereceye girenlere para ödülü ve kupa verildi.