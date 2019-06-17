Demirdere "5. Erik ve Kiraz Şenliği" yapıldı

Ödemiş
ilçesinde bu yıl beşincisi düzenlenen Demirdere Erik ve Kiraz
Şenliği yapıldı.
Demirdere şenlik alanında yapılan şenliğin açılışında konuşan Ödemiş Belediye Başkan Yardımcısı Özay Kaptan, yörelerine ait olan ürünlerin tanıtılması için ne gerekiyorsa hep birlikte yapacaklarını söyledi.
Demirdere'nin eriğini ve kirazını dört bir yana tanıtmak için bu şenliği gerçekleştirdiklerini kaydeden Kaptan, "Ürünlerimizi tanıtacak çalışmalarımız devam edecek." dedi.
Demirdere Mahallesi Muhtarı Muammer Kırcı da mahallerinde üretilen kiraz ve eriğin böyle festivallerle tanıtımınınçok daha iyi olacağına inandığını kaydetti.
Yöresel ürünlerin de sergilendiği şenlikteki halk konserinde bazı sanatçılar sahne aldı.