Demirezen Essen'deydi

Demirezen, 28 - 30 Ocak 2020 tarihleri arasındaki fuara Ege Üniversitesi öğretim elemanları Dr. Öğr. Üyesi Ali Salman; Dr. Öğr. Üyesi Bülent Budak ve Öğr. Gör. Dr. Meltem Yağmur Wallace ile birlikte katıldı. Bayındır İlçesinde kurulması planlanan Süs Bitkileri Organize Sanayi Bölgesi düşünülerek üniversite - kamu iş birliği ile gerçekleştirilen ziyarette öncelikle Almanya , Hollanda, İtalya ve Japonya firmaları ile görüşüldü ve Ege Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek olası bilimsel araştırmalar ile Bayındır bölgesinde yetiştirilebilecek yeni bitki türleri için görüşmeler yapıldı Ayrıca, Hollanda'da özellikle süs bitkileri ıslahı alanında çalışan ve Bayındır ile ortaklaşa Ar-Ge projeleri yürüten firmaların bitki üretim seraları ziyaret edilerek, ıslah süreci ve yeni çeşitlerin geliştirilmesi konusunda bilgiler alındı.

IPM Essen ziyaretini değerlendiren Demirezen şunları söyledi: "Yerelde Kalkınma Projeleri ve devlet desteklemeleri ile çiçek sektörünü daha da geliştireceğimizi her fırsatta söylüyorum. Amaçlarımızdan biri de pazarları daha da genişletmek, ilçeye daha çok katma değer sağlamak ve üreticinin daha çok kazanması.Bunun için çok çalışıyoruz. Üretim kapasitesini arttırma çalışmalarımız, pazar arayışlarımız ve Ar-ge çalışmalarımız kooperatiflerimiz, üreticilerimiz ve üniversite iş birliği ile devam ediyor. Bu fuarı da o sebeple ziyaret ettik. Böylesine önemli bir fuarda Bayındırlı çiçek üreticilerinin de olduğunu görmek bizleri çok mutlu etti"