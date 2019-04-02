Demirhan Elçin Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde CHP Artvin belediye başkan adayı Demirhan Elçin oldu. CHP adayı Demirhan Elçin, Artvin belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Artvin belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan CHP Artvin belediye başkan adayı Demirhan Elçin ile ilgili seçim sonuçları ve Artvin belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. CHP Artvin belediye başkan adayı Demirhan Elçin oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Artvin belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Artvin aday yarışı ve Artvin seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Artvin Seçim Bilgileri

Artvin belediyesi için toplam sandık sayısının 60 olduğu belirlendi.

Artvin belediyesi için açılan sandık sayısının ise 59 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Artvin belediyesi için katılım oranının ise % 86,32 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Artvin toplam seçmen sayısının ise 16.812 olduğu belirlendi.

Artvin belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 14.512 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

CHP Artvin Belediye Başkan Adayı Demirhan Elçin Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde CHP Artvin belediye başkan adayı olarak gösterilen Demirhan Elçin, Artvin yarışında % 50,97 oranında aldığı oy ile 1'nci oldu. Millet İttifakı ittifakı adayı Demirhan Elçin toplamda 7.156 adet oy sayısına ulaştı.

Demirhan Elçin Kimdir?

Demirhan Elçin, 30 Haziran 1960 tarihinde Artvin'de doğdu. İlk, orta, lise tahsilini Artvin'de tamamlayan Elçin, üniversite öğrenimini ise yarıda bırakmak zorunda kaldı. Sonraki yıllarda Anadolu Universitesi Halkla İlişkiler Bölümünden Ön Lisans mezunu olan Elçin,1979 yılında Artvin DSİ Şube Müdürlüğünde teknik personel olarak devlet memurluğu görevine başladı. Bir süre sonra görevinden istifa ederek 20 Haziran 1983 tarihinde esnaf teşkilatında muhasebeci olarak çalışmaya başladı. 10 Kasım 1986 tarihinde kendi iş yerini açarak esnaflığa ilk adımını attı. 14 Nisan 1988 tarihinde Artvin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği seçimlerinde, yönetim kurulu üyeliğine, 08 Kasım 1988 tarihinde başkanlığa seçilerek, halen aralıksız başkanlık görevini devam ettirmektedir. 1993 yılında Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu yönetim kurulu üyeliğine de seçilen Elçin, bu görevini 2010 yılı Eylül ayına kadar devam ettirdi. Elçin, evli ve iki çocuk babasıdır.

CHP Artvin belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.