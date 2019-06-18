Demirkapı Yaylası'nda dört mevsim bir arada

MELTEM YILMAZ - Trabzon'un Çaykara ilçesi Haldizen Vadisi'ndeki dik yamaçların arasında bulunan Demirkapı Yaylası, ziyaretçilerine dört mevsimi bir arada yaşama imkanı sunuyor.

Yöre halkının yanı sıra son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin de yaz aylarındaki ilk durağı haline gelen yayla, alternatif tatil arayanlara zengin florasının yanı sıra dört mevsim karlı tepeleri, sisli dağları, serin suları ve bozulmamış doğasıyla adeta görsel şölen sunuyor.

Haldizen Vadisi'nin dik yamaçlarının arasındaki yaklaşık 1900 rakımlı Demirkapı Yaylası, konaklama imkanları, yöre kültür ve lezzetleriyle de ziyaretçilerini kendisine hayran bırakıyor.

Misafirlerine göl ve dere kenarında dinlenme, trekking, foto safari, dağ bisikleti gibi farklı alternatifler de sunan yayla, aynı zamanda Uzungöl ile krater gölleri olarak bilinen "Yedigöller" bölgesine yakınlığıyla da dikkati çekiyor.

Yaylaya gelen turistler, ahşap ev ve otellerin yanı sıra göl kenarında kurulan çadırlarda da gün boyu vakit geçirebiliyor.

Gündüzleri genellikle yabancı turistler tarafından yemek pişirmek ve dinlenmek amacı ile tercih edilen çadırlar, geceleri ise genellikle yerli turistler tarafından konaklama amacıyla kullanılıyor.

Tatilcilere şehrin stres ve gürültüsünden uzak, doğayla baş başa bir gün geçirme fırsatı sunan Demirkapı Yaylası, mevsime özgü doğadaki renk cümbüşü ve sunduğu alternatiflerle de her geçen gün daha fazla ziyaretçiyi ağırlıyor.

En fazla ilgi Orta Doğu'dan

Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çaykara ilçesinin Uzungöl başta olmak üzere Demirkapı Yaylası, Yedigöller gibi turizm destinasyonlarıyla adından giderek daha fazla söz ettirmeye başladığını söyledi.

İlçedeki turizm destinasyonlarının yerli turistlerin yanı sıra yabancı turistlerden de yoğun ilgi gördüğüne dikkati çeken Tok, Demirkapı Yaylası'nın da bu kapsamda ön plana çıktığını ifade etti.

Tok, Demirkapı Yaylası'na en fazla ilginin Orta Doğu'dan olduğunu aktararak, "Demirkapı Yaylası özellikle göl kenarında serin suların, dik yamaçların, temiz havanın, yöre kültür ve lezzetlerinin tadını çıkarmak isteyen doğaseverlerden rağbet görüyor. Bu ilginin yaz turizm sezonu boyunca giderek artacağına inanıyoruz." dedi.

"Bu yıl daha fazla turist ağırlamayı bekliyoruz"

Yöreye gelen turistlerin eşsiz doğanın yanı sıra alternatif turizm seçeneklerinin de tadını çıkarabileceğini aktaran Tok, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dik yamaçların arasındaki yaylamız, bozulmamış kültürü ve seyrine doyum olmayan manzaralarıyla son yıllarda cazibe merkezi haline geldi. Bu potansiyelin giderek daha da artacağına inanıyoruz. Doğa ile iç içe eşsiz bir gün geçirmek isteyen bütün doğaseverleri yöremize bekliyoruz. Bu kapsamda turistlerimizin memnuniyetini de önemsiyoruz."

Tok, bu yıl daha fazla turist ağırlamayı beklediklerini, belediye olarak da turizmden alınan payı artırmak için her zaman farklı hizmetler sunmak için gayret ettiklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA