08.07.2019 23:38
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Demirkazık Dağı'nda çığ altında kalan dağcının cesedi bulundu (2)

Demirkazık Dağı

ÇIĞ ALTINDA KALAN DAĞCININ CESEDİ ÇIKTI Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'nda, yaklaşık 7 ay önce zirve tırmanışı yaptıktan sonra dönüş yolunda düşen çığın altında kalan Mustafa Kemal Karakoç'u arama çalışmalarında bulunan cesedin, kendisine ait olduğu tespit edildi.

ÇIĞ ALTINDA KALAN DAĞCININ CESEDİ ÇIKTI
Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'nda, yaklaşık 7 ay önce zirve tırmanışı yaptıktan sonra dönüş yolunda düşen çığın altında kalan Mustafa Kemal Karakoç'u arama çalışmalarında bulunan cesedin, kendisine ait olduğu tespit edildi. AFAD ekipleri tarafından çıkartılan dağcının cesedi, askeri helikopterle bölgeden alınarak ilk olarak Çamardı Devlet Hastanesi'ne getirildi. Kar altında kalan cesedin bozulmadığ ve baba Mehmet Karakoç ile kardeşleri tarafından teşhis edildiği öğrenildi. Karakoç'un cesedi daha sonra otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otopsinin ardından dağcının cenazesinin, ailesi tarafından teslim alınarak memleketi Konya'ya götürüleceği belirtildi.


Kaynak: DHA
Çamardı, Niğde, Güncel

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