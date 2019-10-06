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Demirkazık'ta kaybolan dağcılar bulundu

Niğde'de Demirkazık Dağı'na tırmanış yaparken kaybolan iki dağcı, yaklaşık 12 saat sonra kurtarıldı.

06.10.2019 12:48Demirkazık'ta kaybolan dağcılar bulundu
Niğde'de Demirkazık Dağı'na tırmanış yaparken kaybolan iki dağcı, yaklaşık 12 saat sonra kurtarıldı.
Çamardı ilçesindeki Aladağlar Milli Parkı'nda yer alan Demirkazık Dağı'na tırmanış yapan dağcılar Çağan Çelik ve Ali Eren Nesanır, dönüşte yollarını kaybetti.
İki dağcı, telefonla durumu arkadaşlarına bildirerek yardım istedi.
Bölgeye sevk edilen JAK, AFAD, UMKE ve AKUT ekipleri, 12 saat sonra dağcıları kayboldukları yerde buldu.
Kamp alanına getirilen dağcıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Aladağlar, Çamardı, Niğde, Güncel

Kaynak: AA

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