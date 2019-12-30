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"Demirkent Ödülleri" sahiplerini buluyor

Demirkent Eğitim ve Araştırma Vakfı tarafından iletişim, tarih ve sosyal farkındalık oluşturulmasına katkı alanlarında verilen "Demirkent Ödülleri", 11 Şubat 2020'de sahiplerini bulacak.

30.12.2019 14:00 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:00
Eğitim ve Araştırma Vakfı tarafından iletişim, tarih ve sosyal farkındalık oluşturulmasına katkı alanlarında verilen "Demirkent Ödülleri", 11 Şubat 2020'de sahiplerini bulacak.
Demirkent Eğitim ve Araştırma Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dünya gazetesi kurucusu Nezih Demirkent ile eşi Prof. Dr. Işın Demirkent'in anısını yaşatmak amacıyla Dünya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Didem Demirkent önderliğinde kurulan Demirkent Eğitim ve Araştırma Vakfı, "Demirkent Ödülleri" töreninde yeni bir sosyal sorumluluk projesine de imza atacak.

ve eğitim alanında araştırmalar yapılmasını ve ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olmayı amaçlayan Demirkent Eğitim ve Araştırma Vakfı, maddi durumu kısıtlı kız öğrenciler için burs imkanı sağlayacak. Nezih Demirkent'in vefatının 19. yılında İş Sanat'ta düzenlenecek "Demirkent Ödülleri" töreninde, sınırlı sayıda hazırlanan "Ekonomi Sözlüğü" satışa sunulacak.

İlk kez satışa çıkacak "Ekonomi Sözlüğü"nden elde edilecek gelir, üniversitelerin tarih bölümlerinde okuyan ve maddi durumu kısıtlı kız öğrencilere burs olarak verilecek.

2020 yılına özel, büyük emek ve titiz bir çalışmayla hazırlanan "Ekonomi Sözlüğü", alanında büyük bir boşluğu doldurarak önemli bir kaynak görevi de üstlenecek.

Nezih Demirkent, Demirkent, Ekonomi, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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