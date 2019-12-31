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'Demirkent Ödülleri' törenine geri sayım

Maddi zorluklar içerisinde olan kız öğrencilere burs imkanı sağlayacak yeni bir sosyal sorumluluk projesinin hayata geçirileceği Demirkent Ödülleri, sahiplerini 11 Şubat 2020 tarihinde bulacak.

31.12.2019 11:59 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:04 'Demirkent Ödülleri' törenine geri sayım
Maddi zorluklar içerisinde olan kız öğrencilere burs imkanı sağlayacak yeni bir sosyal sorumluluk projesinin hayata geçirileceği Ödülleri, sahiplerini 11 Şubat 2020 tarihinde bulacak.

Demirkent Eğitim ve Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen Demirkent Ödülleri sahiplerini 11 Şubat 2020 tarihinde bulacak. Vakıf, törende yeni bir sosyal sorumluluk projesini de hayata geçirecek. Alanında büyük bir boşluğu dolduracak olan ' Sözlüğü'nü satışa sunarak, satıştan elde edilecek geliri, üniversitelerin tarih bölümlerinde okuyan maddi durumu kısıtlı kız öğrencilere burs olarak verecek.

'Ekonomi Sözlüğü' geliri ile burs

Ekonomi ve eğitim alanında araştırmalar yapılmasını ve ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olmayı amaçlayan vakıf, maddi durumu kısıtlı kız öğrenciler için burs imkanı sağlayacak. Rahmetli Nezih Demirkent'in vefatının 19. yılında düzenlenecek törende sınırlı sayıda hazırlanan 'Ekonomi Sözlüğü' satışa sunulacak. İlk kez satışa çıkacak olan 'Ekonomi Sözlüğü'nden elde edilecek gelir de üniversitelerin tarih bölümlerinde okuyan ve maddi durumu kısıtlı kız öğrencilere burs olarak verilecek. - İSTANBUL

Demirkent, Ekonomi, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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