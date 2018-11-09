Demirkol, Çalışmaları Yerinde İnceledi

Haliliye
Belediye Başkanı Fevzi Demirkol
, ilçede yapımı devam eden kilitli beton parke döşeme çalışmalarını yerinde inceledi.
Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Yenişehir
Mahallesindeki kilitli beton parke döşeme çalışmalarını yerinde denetledi. Demirkol, mahalledeki çalışmalara ve ihtiyaçlara ilişkin istişarede bulundu. Fen İşleri Müdürlüğü
tarafından yürütülen kilitli beton parke döşeme çalışmalarını inceledi. Mahalle sakinlerinin istek ve teşekkürlerini alan Demirkol, iletilerin çözümü için ilgili müdürlüklere talimat verdi. Mahalledeki temaslarını tamamladıktan sonra Demirkol, bölgeden ayrıldı. - ŞANLIURFA
Yenişehir,Fevzi Demirkol,Haliliye