09 Kasım 2018, 16:43
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Demirkol, Çalışmaları Yerinde İnceledi

Demirkol, Çalışmaları Yerinde İnceledi

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, ilçede yapımı devam eden kilitli beton parke döşeme çalışmalarını yerinde inceledi.

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, ilçede yapımı devam eden kilitli beton parke döşeme çalışmalarını yerinde inceledi.

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Yenişehir Mahallesindeki kilitli beton parke döşeme çalışmalarını yerinde denetledi. Demirkol, mahalledeki çalışmalara ve ihtiyaçlara ilişkin istişarede bulundu. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen kilitli beton parke döşeme çalışmalarını inceledi. Mahalle sakinlerinin istek ve teşekkürlerini alan Demirkol, iletilerin çözümü için ilgili müdürlüklere talimat verdi. Mahalledeki temaslarını tamamladıktan sonra Demirkol, bölgeden ayrıldı. - ŞANLIURFA Yenişehir,Fevzi Demirkol,Haliliye
09 Kasım 2018 Cuma 16:43