Demirkol'dan Dünya Engelliler Günü Mesajı

03 Aralık 2018 Pazartesi 17:36



03 Aralık 2018 Pazartesi 17:36

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yazılı mesaj yayımladı.Demirkol, yayımladığı mesajında her sağlıklı bireyin birer engelli adayı olduğunun belirterek,"3 Aralık Engelliler Günü dolayısıyla tüm engellilerimizin Engelliler Gününü kutluyorum, engellilerimize engelsiz bir hayat fiziksel şartlarda, caddelerde, kaldırımlarda, yollarda, tüm yaşam alanlarında engelsiz bir hayat ve insanların düşüncülerine insanların beyinlerinde engelsiz bir hayat diliyorum. Engellilerimiz toplumun bir parçası. Engellilerimiz tıpkı bizler gibi. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki, hepimiz bir engelli adayıyız. Engellilerimizin hayatını kolaylaştırmak engellilerimizin ailelerin hayatlarını kolaylaştırmak için, Haliliye Belediyesi olarak geçmişte de yanlarında olduk, bugün de bu ailelerimizin yanındayız. Gelecekte de yanlarında olacağız. Engelli ailelerimizin yaşantıları için öncelikle Allah onlara güç kuvvet versin" ifadelerine yer verdi. - ŞANLIURFA