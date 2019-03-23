Demirkol, "Gönül Diliyle Konuşuyoruz"

İzmit'te güçlü ve etkili isimleri listesine dahil ederek gücüne güç katan Cumhur İttifakı, İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül'e destek istemek için gece gündüz çalışıyorlar. AK Partinin Meclis Üyesi listesinde kontenjan 1. sırada yer alan Serra Yenice Demirkol da kapı kapı dolaşarak Gönül için destek istiyor.

"KAPI KAPI DOLAŞIYORUZ"

Kadınların büyük bir destek gösterdiği Serra Yenice Demirkol, "Adayımız Sibel Gönül'e Kadınlarımızın ilgisi ve desteği çok büyük. Mimar olan adayımız gönülleri de imar ediyor. Çünkü adayımız, Gönül diliyle konuşarak vatandaşlarımıza samimi geliyor. Sabah erken saatlerde başladığımız çalışmalarımıza gece geç saatlere kadar devam ediyoruz. Kapı kapı dolaşıyor, kadın esnaflarımıza ulaşıyoruz.

"VATANDAŞIMIZ İLGİLENMİYOR"

Vatandaşımızın teveccühü her zaman olduğu gibi yüksek. Algı operasyonları, spekülasyonlar,vatandaşımızı etkilemiyor. Biz birebir vatandaşımızın gönlüne dokunuyor gönül diliyle konuşuyoruz. Bizim sevgimiz yapmacık değil samimi ve gönülden. 31 Mart sandık başına giden seçmenimiz bizler eminiz ki bu farkı çok iyi değerlendirecek" dedi.

Kaynak: Bültenler