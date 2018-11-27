Demirkol, Muhtar Evlerine Kurumsal Yapı Kazandırdı

27 Kasım 2018 Salı 16:44



27 Kasım 2018 Salı 16:44

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, vatandaşların muhtarlık hizmetlerinden daha hızlı ve kurumsal bir yapıda faydalanmalarını için muhtarlıkların sabit adreslerde olmasını sağlamak amacıyla 13 mahalleye muhtarevi kazandırdı.Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol'un talimatıyla 2014 yılında başlatılan çalışma kapsamında muhtar evi bulunmayan merkez mahallelere, muhtar evlerinin inşaatları yapıldı. Vatandaşların muhtarlık hizmetlerinden yararlanmaları konusunda kolaylık sağlanması ve muhtarların değişmesiyle muhtarlığın da değişme olayının önüne geçilmesi hedeflenen çalışmada, muhtar evlerinin de inşaatları doğayı korumak adına prefabrik yapıldı. Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülen çalışma kapsamında Ahmet Yesevi, Bahçelievler, Bağlarbaşı, Bamyasuyu, Devteşti, Osman Gazi, Paşabağı, Şair Şevket, Selahaddin Eyyubi, Süleymaniye, Ulubatlı, Yavuz Selim ve Yeşildirek mahallelerin yapımı tamamlanan muhtar evleri vatandaşların hizmetine sunuldu. Muhtarlık hizmetlerinden daha kurumsal bir yapıda faydalanan mahalle sakinleri, yapılan hizmetten duydukları memnuniyetleri dile getirerek, Demirkol'a teşekkür ettiler.Merkezde bulunan 13 mahallede muhtar evi yaptıklarını ve hizmete sunduklarını belirten Demirkol, "Muhtarlarımız halkımızın, kamu işlerinde ilk karşılaştıkları resmi kurumdur ve muhtarlarımız yerelde bizim ilk yöneticilerimiz. Muhtarlarımızın rahat ve huzurlu şekilde çalışmaları, halkımıza en iyi şekilde hizmet vermeleri amacıyla Haliliye Belediyesi olarak muhtar evlerini hizmete sunduk" ifadelerini kullandı.Öte yandan Demirkol, mahalle muhtarlarının, muhtarlık hizmetlerinden kullanmaları amacıyla 32 merkez ve 138 kırsal mahalle muhtarına dizüstü bilgisayar dağıtımını gerçekleştirmişti. - ŞANLIURFA