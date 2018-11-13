Demirkol, Taksici Esnafıyla Bir Araya Geldi

Haliliye
Belediye Başkanı Fevzi Demirkol
, Şanlıurfa
Taksiciler Derneği Başkanı Hasan Karadaş
ve taksici esnafıyla bir araya geldi.
Haliliye Belediye Başkan Fevzi Demirkol, Şanlıurfa Taksiciler Derneğini ziyaret etti. Taksici esnafının taleplerini dinleyerek, Haliliye Belediyesi
olarak yaptıkları çalışmalarla ilgili de fikir ve görüş alışverişinde bulundu.
Taksici esnafının her zaman yanlarında olduklarını belirten Demirkol, "Taksici esnafımız, Şanlıurfa'ya gelen yerli ve yabancı turistlerin ilk karşılaştığı esnafımızdır. Şehrimizin en iyi tanıtımı için taksici esnafımıza çok büyük görev düşmektedir. Şimdiye kadar yaptıkları fedakarlıklarla kentimize gelen turistlere, gerekli muhabbeti, güler yüzü göstermektedirler. Bugün de, Şanlıurfa Taksiciler Derneğini ziyaret ettik. Taksiciler Dernek Başkanımız Hasan Karadaş başkanımız ve taksici esnafımız, bizi gayet muhabbetle karşıladı. Kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA