Demirköse, "ÇATES üretime acilen başlamalı"

MHP Zonguldak İl Başkanı Varol Demirköse, "ÇATES'te üretimin bir an önce acilen başlatılmasını istiyoruz" diye konuştu.Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti (ZGC) Başkanı Derya Akbıyık, MHP teşkilatının ziyaretinden memnuniyet duyduğunu söyledi.MHP Zonguldak İl Başkanı Varol Demirköse, ziyarette yaptığı konuşmada, "ÇATES'te üretim durduruldu. Biz görüştük ve şu anda işçi çıkarmaya gitmiyorlar. Kamu maden kömür üretimi adına özellikle TTK için çok önemli bir Pazar, ayrıca özel sektör kömür üreticileri içinde çok önemli. ÇATES 'e kamu ve özel olmak üzere santrale kömür veriyor. Ekonomimizin can damarı. Bununla birlikte filtre takılması ile ilgili çalışma başlattılar. ÇATES'te üretimin bir an önce acilen başlatılmasını istiyoruz" diye konuştu. - ZONGULDAK