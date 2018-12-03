Demirköy Belediye Başkanı Yavuz'a Ziyaret

Demirköy Anadolu Lisesi
öğrenci başkanı Seher Ürey, Belediye Başkanı Muhlis Yavuz
'u ziyaret etti.
Ürey, ziyarette, yerel yönetimler hakkında başkan Yavuz'dan bilgiler aldı.
Yavuz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, öğrenci başkanlığına seçilen Ürey'i tebrik etti.
Öğrencilerin geleceğin yetişkinleri ve yöneticileri olacağını ifade eden Yavuz, "Sizler geleceğin doktoru, mühendisi, avukatı hatta belediye başkanı, milletvekili olabilirsiniz. Sizlerin taleplerini yerine getirmek bizim görevimiz. Eğitim hayatınızda yanınızda olma sözü veriyor, başarılar diliyorum." diye konuştu.
Ürey, okulları hakkında Başkan Yavuz'dan bazı taleplerde bulundu.
Anadolu Lisesi,Demirköy,Muhlis Yavuz
03 Aralık 2018 Pazartesi 14:05