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Demirköy Belediyesi hayvanlar için doğaya yiyecek bıraktı

Demirköy Belediyesi çetin kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için doğaya yiyecek bıraktı.

24.01.2020 10:06 | Son Güncelleme: 24.01.2020 10:06Demirköy Belediyesi hayvanlar için doğaya yiyecek bıraktı
Belediyesi çetin kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için doğaya yiyecek bıraktı.
Amiri Ersoy Küçükgöksel, yaptığı açıklamada, özellikle Mahyatepe mevkisinde sokak köpekleri için doğaya yiyecek bırakıldığını söyledi.
Bölgede soğuk hava ve zaman zaman kar yağışının etkili olduğunu ifade eden Küçükgöksel, belediye olarak sokak köpeklerinin yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.
Vatandaşların da evlerinin önüne sokak hayvanları için yiyecek bırakması çağrısında bulunan Küçükgöksel, "Kedi, köpek ve kuşların su kaynağı olarak kullandığı küçük birikintiler soğuk hava nedeniyle donuyor. Belediye olarak sokak hayvanları için doğaya yiyecek ve su kapları bırakıyoruz." dedi.

Demirköy, Zabıta, Güncel

Kaynak: AA

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