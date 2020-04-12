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Demirköy'de "askıda ekmek" kampanyası

Demirköy'de bir fırın işletmecisi, askıda ekmek kampanyası başlattı.

12.04.2020 14:58 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:30
Demirköy'de
Demirköy 'de bir fırın işletmecisi, askıda ekmek kampanyası başlattı.
Fırıncı Ergant Kınay, fırının camına "Bir ekmek de siz asın katkınız olsun" yazarak kampanyaya destek bekliyor.
Kınay, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlar için kampanya başlattığını söyledi.
Askıya bırakılan ekmeklerin ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz verildiğini ifade eden Kınay, Türk milletinin zor günlerde bir birini her zaman koruyup kolladığını dile getirdi.
Kınay, şöyle konuştu:
"Bu bir gönül askısı, gönül dostluğudur. Demirköylü vatandaşlar da askıda ekmek kampanyasına büyük destek veriyor. Gönül askısı, dayanışmamızın, beraberliğimizin simgesi olacaktır. Birlik olmanın tam vakti. Birlikte aşamayacağımız hiç bir engel olmadığı gibi bu illeti dayanışma içinde atlatacağız. Yeter ki millet evinden çıkmasın, uyarıları dinlesin."

Kaynak: AA

Etiketler: Demirköy, Güncel
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