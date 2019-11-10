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Demirköy'de esnaflara vergi denetimi

Demirköy ilçesinde esnaflara vergi denetimi yapıldı.

10.11.2019 12:04 | Son Güncelleme: 10.11.2019 12:04Demirköy'de esnaflara vergi denetimi
ilçesinde esnaflara vergi denetimi yapıldı.
Demirköy'de Mal Müdürü Elif Düzcan koordinatörlüğünde gerçekleştirilen denetimlerde, esnafların işletme defterleri ve faturaları kontrol edildi.
İlçedeki tüm esnafların denetleneceğini ifade eden Düzcan, hiçbir olumsuzluğa mahal vermeyeceklerini söyledi.
Denetimlerin ekipler tarafından titizlikle yürütüldüğünü aktaran Düzcan, vergi kaçırdığı tespit edilen işletmeler hakkında idari işlem uygulanacağını belirtti.
Denetimlerde ayrıca esnafların ve vatandaşların ilgilendirildiğini dile getiren Düzcan, denetimlerin aralıksız devam edeceğini kaydetti.

Demirköy, Güncel

Kaynak: AA

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