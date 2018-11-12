Demirköy'de Ev Yangını: 1 Yaralı

12 Kasım 2018 Pazartesi 16:29



12 Kasım 2018 Pazartesi 16:29

Demirköy ilçesinde bir evde çıkan yangında, ev kullanılamaz hale gelirken ev sahibi yaşlı kadın yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Hamdibey Mahallesi Değirmen Sokak'ta Hüsniye Taşlı'nın (84) evinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken Taşlı, hafif şekilde yaralandı.Taşlı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Pınarhisar Devlet Hastanesine götürüldü.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.