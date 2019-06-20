20.06.2019 17:35
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Demirköy'de futbol dostluk turnuvası başladı

Demirköy

Demirköy Belediyesince düzenlenen futbol turnuvası başladı.

Demirköy Belediyesince düzenlenen futbol turnuvası başladı.
Belediyenin spor etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen turnuvaya, kamu kurumlarında ve köylerdeki 14 amatör futbol takımı katıldı.
Demirköy Sahası'nda Belediye Başkanı Recep Gün'ün ilk topa vuruşuyla başlayan turnuvada, takımlar mücadele edecek.
Belediye Başkanı Gün, gazetecilere yaptığı açıklamada, 9 yıl aranın ardından turnuvanın yeniden yapıldığını söyledi.
Turnuvanın ilçeye yeni bir heyecan getirdiğini ifade eden Gün, Turnuva ile amacımız kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan futbol sevdalılarımızı biraraya getirmek. Bir organizasyon çatısı altında, seyirciyle buluşturup spor yaptırmak. İlçeye heyecan getirip, dostlukları, arkadaşlıkları pekiştirmek." diye konuştu.
Kaynak: AA
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