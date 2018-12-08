Demirköy'de Giyim Aksesuarları Kursu Açıldı

08 Aralık 2018 Cumartesi 10:22



08 Aralık 2018 Cumartesi 10:22

Demirköy Halk Eğitimi Merkezince giyim aksesuarları kursu açıldı.Kurs eğitmeni Esra Pala, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kursta 14 kursiyerin eğitim gördüğünü söyledi.Kursun haftada 3 gün olmak üzere 208 saat süreceğini ifade eden Pala, kursiyerlere kıyafetlere takılabilecek ya da kış döneminde giyilebilecek aksesuar yapılışının öğretileceğini belirtti.Şal, şapka, montların üzerine süsleme teknikleri kullanılarak çeşitli ürünlerin üretim şekilleri üzerine çalışılacağını aktaran Pala, kursun ardından üretilen ürünlerin satışa sunulacağını kaydetti.Pala, kursu tamamlayan kursiyerlere başarı sertifikası verileceğini bildirdi.