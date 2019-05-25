Demirköy'de iftar programı

Kırklareli
'nin Demirköy
ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğünce iftar programı düzenlendi.
Demirköy Orman İşletme Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programa, Demirköy Kaymakamı Kerem Yenigün, Belediye Başkanı Recep Gün
, Garnizon Komutanı Taşkın Sorkun
, Emniyet Amiri Uğur Yıldız
, İğneada Jandarma
Komutanı Harun Demir
, işletme müdürlüğü personeliyle aileleri katıldı.
Orman İşletme Müdürü Nihat Yıldız
, yaptığı konuşmada, ramazanın birlik, beraberlik ve yardımlaşma duygularının yoğunlaştığı bir ay olduğunu söyledi.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da personelle aynı sofrada oruç açmanın mutluluğunu yaşadığını aktaran Yıldız, iftar programına katılan herkese teşekkür etti.
Recep Gün
, Orman İşletme Müdürlüğü
, Kırklareli
, Demirköy
, Güncel
Kaynak: AA