Demirköy'de Kıbrıs gazilerine madalya ve berat
Demirköy'de, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Mücadele Madalyası ve Beratı verildi.27.07.2019 15:55
Demirköy'de, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Mücadele Madalyası ve Beratı verildi.
Demirköy Kaymakamlığı'nca gerçekleştirilen törende, Kıbrıs Barış Harekatının 45. yılı nedeniyle Milli Mücadele Madalyası ve Berat tevcih töreni gerçekleştirildi.
Törende Kaymakam Cafer Ekinci, yaptığı konuşmada, Türk milletinin hiçbir zaman zulme göz yummadığını söyledi.
Türk milletinin ülkenin ihtiyacı olduğunda 7'den 70'e herkesin cepheye koşan bir millet olduğunu ifade eden Ekinci, bunun tarihte birçok örneğinin olduğunu belirtti.
1974 yılında da Türk ordusunun Kıbrıs semalarını ebabil kuşları gibi sararak zulme 'hayır' dediğini aktaran Ekinci, "Bu ülkenin ihtiyacı olduğunda evladını, yarini, anasını, babasını geride bırakıp NATO'nun 'yapamazsın' ihtarlarına rağmen 1974 yılında bir sabah Kıbrıs semalarını ebabil kuşları gibi saran şerefli ordumuzun şehitlerine ve gazilerine bu vatan daima minnettar kalacaktır. Verilen bu madalya evlatlarına bırakılacak en şerefli eserdir. Eğer bir gün Akdeniz ve Kıbrısımız için bedel ödemek gerekirse tereddüt etmeden ödeyeceğimizi ve mavi vatanımızda gözü olanların pişman edileceğini dünya alem bilmelidir. Şehitlerimizden, gazilerimizden Allah razı olsun." diye konuştu.
Demirköy Kaymakamlığı'nca gerçekleştirilen törende, Kıbrıs Barış Harekatının 45. yılı nedeniyle Milli Mücadele Madalyası ve Berat tevcih töreni gerçekleştirildi.
Törende Kaymakam Cafer Ekinci, yaptığı konuşmada, Türk milletinin hiçbir zaman zulme göz yummadığını söyledi.
Türk milletinin ülkenin ihtiyacı olduğunda 7'den 70'e herkesin cepheye koşan bir millet olduğunu ifade eden Ekinci, bunun tarihte birçok örneğinin olduğunu belirtti.
1974 yılında da Türk ordusunun Kıbrıs semalarını ebabil kuşları gibi sararak zulme 'hayır' dediğini aktaran Ekinci, "Bu ülkenin ihtiyacı olduğunda evladını, yarini, anasını, babasını geride bırakıp NATO'nun 'yapamazsın' ihtarlarına rağmen 1974 yılında bir sabah Kıbrıs semalarını ebabil kuşları gibi saran şerefli ordumuzun şehitlerine ve gazilerine bu vatan daima minnettar kalacaktır. Verilen bu madalya evlatlarına bırakılacak en şerefli eserdir. Eğer bir gün Akdeniz ve Kıbrısımız için bedel ödemek gerekirse tereddüt etmeden ödeyeceğimizi ve mavi vatanımızda gözü olanların pişman edileceğini dünya alem bilmelidir. Şehitlerimizden, gazilerimizden Allah razı olsun." diye konuştu.
Demirköy, Kıbrıs, Güncel
Kaynak: AA