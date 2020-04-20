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Demirköy'de koronavirüs tedbirleri

Demirköy ilçesinde koronavirüs (kovid-19) tedbirleri devam ediyor.

20.04.2020 12:28 | Son Güncelleme: 20.04.2020 12:35
Demirköy'de koronavirüs tedbirleri
Demirköy ilçesinde koronavirüs (kovid-19) tedbirleri devam ediyor.
Demirköy İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe girişlerinde oluşturulan kontrol noktalarında vatandaşların ateşlerini ölçüyor.
İlçe merkezine ulaşımın sağlandığı Sivriler Yolu, Sarpdere Yolu, kent merkezi ilçe girişi ve İğneada beldesi girişlerinde görev alan polis ekipleri, zorunlu haller kapsamında gelen vatandaşlara tedbirler hakkında bilgiler veriyor.
Gezi amacıyla gelen vatandaşların ise ilçeye giriş yapmamaları yönünde uyarılar yapılıyor.
Uygulama noktalarında incelemelerde bulundan Kaymakam Cafer Ekinci , gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe şuana kadar koronavirüs vakasının tespit edilmediğini söyledi.
Bu kapsamda denetimleri arttırdıklarını ifade eden Ekinci, ilçenin 4 giriş ve çıkışlarında kolluk kuvvetlerinin 24 saat görev yaptığını belirtti.
İlçeye giriş yapmak isteyen vatandaşların kontrollerinin ardından geçişine izin verildiğini aktaran Ekinci, zorunlu haller dışında giriş yapmak isteyen bazı vatandaşların uyarılar üzerine geri döndüğünü kaydetti.
Ekinci, vatandaşların sabırla sürecin sona ermesini beklemesi gerektiği uyarısında bulunarak, "Hastalığın yayılmasını önlemek, hiç vaka tespit edilmeyen ilçemize hastalığın gelmemesi için mecbur kalmadıkça ilçemize seyahat edilmelidir." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Demirköy, Ekinci, Güncel
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