04.07.2019 11:23
Haberler» Güncel» Haber

Demirköy'de kütüphane binasının temeli atıldı

Demirköy

Demirköy ilçesinde hayırseverler tarafından yaptırılan kütüphane binasının temeli düzenlenen törenle atıldı.

Demirköy ilçesinde hayırseverler tarafından yaptırılan kütüphane binasının temeli düzenlenen törenle atıldı.
Kaymakam Cafer Ekinci, törende yaptığı konuşmada, ilçede eğitim alanındaki en büyük eksiğin kütüphane olduğunu söyledi.
Kütüphanenin eğitim ve öğrenim açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Ekinci, kütüphanelerin teknolojinin dışında da önemli bir araştırma merkezleri olduğunu belirtti.
Kütüphanenin yapılmasında emeği geçen iş insanlarına teşekkür eden Ekinci, kütüphane binasının kısa sürede tamamlanarak ilçeye hizmet vermesi temennisinde bulundu.
Törene, Belediye Başkanı Recep Gün, İğneada Belediye Başkanı Tahir Işık, Milli Eğitim Müdürü Oğuz Ak, siyasi parti temsilcileri, mahalle ve köy muhtarları katıldı.
Kaynak: AA
Demirköy, Ekinci, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:39   Hak-İş Konfederasyonu Başkanlar kurulu sonuç bildirisi açıklandı
13:39   Kepenge sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
13:39   İkinci festa 2200 bisiklet festivali için protokol imzalandı
13:38   Kaymakam Uzan'dan jandarma uygulama noktasına ziyaret
13:38   TCG GÜR denizaltısı KKTC'de ziyarete açıldı
13:38   Kayseri'de eski halılar açık artırma ile satılıyor
13:38   AKSARAY Kepenge sıkışan kediyi itfaiye kurtardı