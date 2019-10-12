Haberler » Güncel » Demirköy'de SYDV Mütevelli Heyeti toplantısı

Demirköy'de SYDV Mütevelli Heyeti toplantısı

Demirköy Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti toplantısı yapıldı.

12.10.2019 11:34Demirköy'de SYDV Mütevelli Heyeti toplantısı
Demirköy Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti toplantısı yapıldı.
Kaymakam Cafer Ekinci başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, yaz döneminde yapılan yardımlar ve yapılması planlanan yardımlar görüşüldü.
Ekinci, burada yaptığı konuşmada, ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olduklarını söyledi.
Devletin ihtiyaç sahiplerini gözettiğini ifade eden Ekinci, ayni ve nakdi yardım ile kömür yardımları yapıldığını belirtti.
Ekinci, toplantıda, sosyal devlet anlayışı ile vatandaşların sorunlarına çözüm üretildiğini kaydetti.

Demirköy, Ekinci, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:59 Barış pınarı harekatı'nda 4'üncü gün (5)
12:54 Hastanede gerçeği aratmayan tatbikat
12:59 Havadan fotoğraflar//avcılar'da yıkılan minarenin geri kalan kısmı kaldırılıyor
12:58 Türk bilim insanları iki yeni canlı türü keşfetti
12:53 Demir ve demir dışında en büyük pazar AB ülkeleri
12:53 Şifa deposu asırlık lezzet "Tarhana" telaşı
12:57 - Suriye Milli Ordusu, Resulayn'ı kontrol altına aldı
12.10.2019 13:00:12