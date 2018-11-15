Demirköy Lisesi'nde Meclis Başkanlığı Seçimi

Demirköy Anadolu Lisesi
'nde meclis başkanlığı seçimi yapıldı.
Okulda gerçekleştirilen seçim, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
4 öğrencinin aday olduğu seçimde kullanılan 105 oyun 37'sini alan Seher Ürey meclis başkanlığına seçildi.
Okul müdürü İbrahim Erkan Demir
, burada yaptığı konuşmada, meclis başkanlığı seçiminin resmi bir seçim gibi gerçekleştirildiğini bildirdi.
Öğrencilerin seçime çok büyük ilgi gösterdiğini ifade eden Demir, büyük bir mücadeleye de sahne olduğunu belirtti.
Başkan adayı olan öğrencilere teşekkür eden Demir, meclis başkanlığına seçilen Ürey'i de tebrik etti.
Ürey de kendisine destek veren herkese teşekkür ederek görevini en iyi şekilde yerine getireceğini söyledi.
Anadolu Lisesi,Demirköy
15 Kasım 2018 Perşembe 12:39