Demirköy Spor Kulübü Sahalara Tekrar Dönüyor

Bilecik
'in Pazaryeri
İlçesine bağlı Demirköy
Köyü'nün gençleri, uzun süredir faaliyet göstermeyen Demirköy Spor Kulübü ile tekrar sahalara geri dönüyor.
Bordo-Lacivert renkleri ile 1979 yılında sportif faaliyetler göstermek ve birlik beraberliği sağlamak için kurulan kulüp, 22 Kasım 2018 itibarı ile başvurusunu tamamlayarak 2019 yılı sezonunda sahalara geri dönmek için gerekli prosedürleri yerine getirdi. Yavuz Ünsal, Suat Eren, Okan Nazlı, Cem Eren
ve İlhan Bektaş'tan oluşan Demirköy Spor Kulübü Yönetim Kurulu, geleneksel bordo-lacivert renklerine beyaz rengini de ekledi. Ayrıca kulüp logosunda köye adını veren tren ve tren yoluna da yer verildi.
"Kulübümüzü yeniden kurduk"
Konu hakkında açıklama yapan Kulüp Başkanı Yavuz Ünsal, Demirköyspor'un tekrar faaliyete geçtiğin anlatarak, "Köylerimizin giderek küçüldüğü, büyük şehirlere göçün arttığı ve düğün/bayram dışında köylülerimizin birlikte vakit geçirmek için bir vesileye ihtiyaç duyulduğunu fark ettiğimiz için kulübümüzü yeniden kurduk. Kulübün kurulması fikrinin ortaya çıkmasından sonra kısa süre içerisinde organize olan gençlerimize hem maddi hem de manevi desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - BİLECİK
Pazaryeri,Bilecik,Demirköy
14 Aralık 2018 Cuma 11:14