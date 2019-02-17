Demirköy Ziraat Odası Başkanlığına Yeniden Ünsur Seçildi

Demirköy
Ziraat Odası başkanlığına yeniden Emirhan Ünsur seçildi.
Oda binasında tek liste ile gerçekleştirilen genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Gelir, gider ve faaliyet raporlarının okunmasıyla devam eden kurulda seçime gidildi.
15 delegenin oy kullandığı seçimde, Ünsur, yeniden Demirköy Ziraat Odası başkanlığına seçildi.
Ünsur, burada yaptığı konuşmada, oda başkanlığına tekrardan getirilmesinden dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.
İlk dönem çok güzel çalışmalara imza attıklarını ifade eden Ünsur, kapanmak üzere olan odayı çok iyi yerlere getirdiklerini belirtti.
Daha çok çalışacaklarını aktaran Ünsur, kendisine destek veren herkese teşekkür etti.
Ünsur'un yönetim kurulunda, Erdoğan Koca, Zeki Patan, Cem Ünsur ve Ramazan Eş yer alıyor.
Demirköy
Kaynak: AA