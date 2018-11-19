Kırklareli
Süper Amatör Lig ekiplerinden Demirköyspor'da galibiyet sevinci yaşanıyor.
Kulüp Başkanı Şerafettin Çevikbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta sonu karşılaştıkları Kentspor'u 2-1 yendiklerini söyledi.
Takımın oyuna kötü başlamasına rağmen iyi oynadığını ifade eden Çevikbaş, performansını arttırarak maç sonunda 3 puan kazandığını bildirdi.
Galibiyetten dolayı futbolcuları tebrik eden Çevikbaş, "Maça çok iyi hazırlanmıştık. Galibiyet de bizim hakkımızdı. Maç biraz sert geçti ama 3 puanı almasını bildik. Gurubumuzda iddialıyız, lig sonunda şampiyon olmayı hedefliyoruz." diye konuştu.
Kırklareli
19 Kasım 2018 Pazartesi 09:24