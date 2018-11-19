19 Kasım 2018, 09:24
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Demirköyspor'da Galibiyet Sevinci

Demirköyspor

Kırklareli Süper Amatör Lig ekiplerinden Demirköyspor'da galibiyet sevinci yaşanıyor.

Kırklareli Süper Amatör Lig ekiplerinden Demirköyspor'da galibiyet sevinci yaşanıyor.

Kulüp Başkanı Şerafettin Çevikbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta sonu karşılaştıkları Kentspor'u 2-1 yendiklerini söyledi.

Takımın oyuna kötü başlamasına rağmen iyi oynadığını ifade eden Çevikbaş, performansını arttırarak maç sonunda 3 puan kazandığını bildirdi.

Galibiyetten dolayı futbolcuları tebrik eden Çevikbaş, "Maça çok iyi hazırlanmıştık. Galibiyet de bizim hakkımızdı. Maç biraz sert geçti ama 3 puanı almasını bildik. Gurubumuzda iddialıyız, lig sonunda şampiyon olmayı hedefliyoruz." diye konuştu. Kırklareli
19 Kasım 2018 Pazartesi 09:24