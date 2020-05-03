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Demirli kuru yük gemisinin ikinci kaptanı ölü bulundu

Kocaeli'de demirli kuru yük gemisinin ikinci kaptanı gemideki odasında ölü bulundu.

03.05.2020 18:32 | Son Güncelleme: 03.05.2020 18:34
Kocaeli'de demirli kuru yük gemisinin ikinci kaptanı gemideki odasında ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, İzmit Körfezi'nde Gebze Eskihisar açıklarında demirli Panama bayraklı "Sed Trio" isimli kuru yük gemisinin ikinci kaptanı Yüksel Yayla'dan (60) bir süre haber alamayan personel, Yayla'nın odasını kontrol etti.
Yayla'yı hareketsiz halde bulan personel, durumu gemideki ilk yardım ekibine bildirdi. Yayla'nın yaşamını yitirdiğini belirleyen ekipler, Sahil Güvenlik Komutanlığına bilgi verdi.
Yüksel Yayla'nın cesedi Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botla gemiden alınarak, Gebze Asri Mezarlık morguna, buradan da ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığına kaldırıldı. Demirli kuru yük gemisinin ikinci kaptanı ölü bulundu

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel, Haber

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