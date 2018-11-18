18 Kasım 2018, 00:30
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Demirören Ailesi Konya'da!

Demirören Ailesi Konya

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören ve ailesi, A Milli Futbol Takımı'na İsveç maçında destek verdi.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören ve ailesi, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. Grup'ta İsveç ile karşı karşıya geldiğimiz maçta A Milli Futbol Takımı'na destek verdi.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleye taraftarlarımız yoğun ilgi gösterilirken, karşılaşmayı izleyenler arasında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, eşi Revna Demirören, kızı Yelda Demirören, oğlu Emre Cemal Demirören ve TFF yöneticileri de yer aldı.



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