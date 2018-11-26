Demirören İstiklal'de Vintage Rüzgarı Esiyor

Demirören İstiklal bünyesinde bulunan etkinlik mekanı Social İstanbul
'da 14-15 ve 16 Aralık
tarihlerinde düzenlenecek olan Vintage Days İstanbul, 7'den 77'ye kadın ya da erkek herkesi geçmişte dönemler arası bir yolculuğa çıkaracak.
Günümüzde oldukça trend bir kavram olan Vintage, en yalın anlamıyla 'belirli bir döneme ait' olan herşeyi kapsıyor. Ağırlıklı olarak moda, takı, aksesuar ve porselen alanında kendini gösteren Vintage, Social İstanbul'da düzenlenecek festivalde meraklılarına pek çok dönemsel ürünü satınalma fırsatı sunacak.
Sosyal medyada yoğun takipçileri olan Eleni Vintage, Büyükannemin Sandığı, Madame Mare Vintage, Modern Vintage gibi 1940'lardan günümüze pek çok dönemsel kıyafetin, takının, gözlüğün bulunabileceği moda markaları, Jukebox Plak ve birçok plak dükkanı, Antika Alemi ve HiddentreasuresUK ve birçok vintage porselen mağazası Social İstanbul'da 3 gün boyunca meraklılarını ağırlayacak.
Festivalde modanın yanısıra, saç ve makyaj workshop'larından, vintage trendler hakkında oturumlara, örgü dikiş atölyelerinden, sahaflara, plak mezatından antikacılara kadar geçmişin izlerini taşıyan pek çok aktivite ve alışveriş seçeneği olacak.
Ziyaretçiler biletlerini Biletix
'den online olarak veya Demirören İstiklal Biletix gişesinden alabilirler.
26 Kasım 2018 Pazartesi 16:20