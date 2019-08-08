Demirören Medya'da üst düzey atamalar gerçekleşti. Grup bünyesinde bulunan kurumlarda yapılan yeni görevlendirmeler çalışanlara yapılan bir açıklamayla duyuruldu.

İşte, Demirören Medya Grup Yönetim Kurulu tarafından yapılan o atamalar:

"Değerli Çalışma Arkadaşlarımız,

Demirören Medya Grup şirketlerimizin ortak hedeflere beraberce ve sinerji yaratarak ulaşmasını temin etmek amacıyla Yönetim Kurulumuz aşağıdaki atama kararlarını almıştır.

Bu kapsamda;

- CNN Türk Genel Müdürü olarak görev yapan Sayın Bora Bayraktar ve Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü olarak görev yapan Sayın Salih Zeki Sarıdanişmet, "Demirören Medya Danışma Kurulu Üyesi",

- CNN Türk Genel Yayın Koordinatörlüğü görevini sürdüren Sayın Murat Yancı, "CNN Türk Genel Müdürü",

- CNN Türk Haber Koordinatörlüğü görevini sürdüren Sayın Kubilay Gülbek, "Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü",

- Demirören Dijital ve Teknoloji Grubu İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sayın Elif Karacaoğlu, söz konusu görevinin yanı sıra eşzamanlı olarak "Demirören Medya İnsan Kaynakları Grup Başkanı",

- Demirören TV Dijital Grup Direktörü Sayın Baha Uyar, halihazırda sorumlu olduğu görev alanına Cnnturk.com.tr'nin eklenmesi ile "Demirören TV Dijital Medya Genel Müdür Yardımcısı",

- Demirören Dijital Grubu üst düzey yöneticilerimizden,

Sayın İlker Ergen, hurriyet.com.tr'den sorumlu "Dijital Medya Genel Müdür Yardımcısı",

Sayın Seval Üçler, milliyet.com.tr'den sorumlu "Dijital Medya Genel Müdür Yardımcısı",

Sayın Papatya Somer, posta.com.tr'den sorumlu "Dijital Medya Genel Müdür Yardımcısı",

Sayın Efe Kavuşturan, fanatik.com.tr'den sorumlu "Dijital Medya Genel Müdür Yardımcısı",

- Demirören Medya bünyesindeki tüm gazetelerin reklam satışından sorumlu olmak üzere Sayın Selim Gülmen, "Demirören Medya Gazete Reklam Satış Grup Başkanı",

olarak atanmışlardır.

Bugün itibariyle geçerli olan atamaların tüm grubumuza hayırlı olmasını ve yeni görevlerine atanan çalışma arkadaşlarımızın başarılarının devamını dileriz.

Saygılarımızla.

İnsan Kaynakları"