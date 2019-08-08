Demirören Medya Danışma Kurulu Üyesi olan Bora Bayraktar kimdir?

Bora Bayraktar CNN Türk'teki görevinden alınarak Demirören Medya Danışma Kurulu Üyeliğine getirildi. Olayın ardından Bayraktar'ın hayatı merak konusu oldu. Bora Bayraktar hayatı, biyografisi, ailesi…

BORA BAYRAKTAR KİMDİR?

CNN Türk Genel Müdürü Bayraktar, 1973 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Avrupa Komisyonu'na bağlı Euronews haber kanalının Türkiye temsilciliğini bıraktığı 2016 yılından sonra İstanbul Kültür Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etti.

Türkiye'de yayınlanmış olan Oslo Barış Süreci, Hamas, Karakutu ve A'RAF Oslo Barışı'ndan El Aksa İntifadasına Ortadoğu, Aykırı Yayınları kitaplarını kaleme aldı. Gazeteci olarak Afganistan, Irak, Suriye, Kosova, Batı Şeria ve Gazze gibi pek çok savaş bölgesinde bulundu. Ortadoğu, Balkanlar ve Güney Kafkasya'da 25'ten fazla ülkede habercilik yaptı, çok sayıda uluslararası akademik toplantıda moderatör, konuşmacı ve panelist olarak görev aldı. Aralarında Benazir Butto, Yasser Arafat, Lech Walessa, Nawaz Sharif, Benjamin Netanyahu, Ibrahim Rugova gibi isimlerin bulunduğu birçok liderle röportaj yaptı.

ABD ÖĞRENCİLERİNE ORTADOĞU DERSLERİ VERDİ

Bayraktar, Amerika Birleşik Devletleri'nin prestijli gazetecilik burslarından The Knight Wallace Fellowship ile University of Michigan'da çalışmalar yaptı, CNN IPP programı ve Reuters TV News Workshop'a katıldı. Akademik olarak ise Chicago merkezli IES International Abroad Studies programı dolayısıyla iki yıl İstanbul'da, Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olan öğrencilere Ortadoğu dersleri verdi. Yıldız Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde de Siyaset ve Medya dersi vermeye devam ediyor.