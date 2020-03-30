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Demirören Medya 'Evde' buluşturmaya devam ediyor: Aydilge ve Utku'dan ev konseri

Demirören Medya sosyal medyada büyük bir kampanya haline getirdiği '#EvdeKal#MüzikleKal' çağrısına devam ediyor.

30.03.2020 11:47 | Son Güncelleme: 30.03.2020 11:47
Demirören Medya 'Evde' buluşturmaya devam ediyor: Aydilge ve Utku'dan ev konseri

Demirören Medya sosyal medyada büyük bir kampanya haline getirdiği '#EvdeKal#MüzikleKal' çağrısına devam ediyor.  Ev konserlerinin konuğu 31 Mart Salı akşamı Aydilge ve eşi Utku olacak.

Demirören Medya'nın Koronavirüs (Covid-19) salgınını önleme mücadelesine katkıda bulunmak amacıyla düzenlediği '#EvdeKal#MüzikleKal' projesi, Türkiye'yi müzikle buluşturarak moral vermeye devam ediyor.

Türkiye'nin büyük çoğunluğu gibi evde olan müzisyen Aydilge ve eşi Utku Barış Andaç, 31 Mart Salı günü 21.05'te @aydilgeonline Instagram hesabından canlı yayınla mini bir konser verecekler. "Pes etmeyeceğiz, hep beraber yeneceğiz...Ama şimdilik evdeyiz" diyen Aydilge ve eşi Utku hem sevilen şarkılarını seslendirecek hem de sevenleriyle buluşacak. İki müzisyen sosyal medyada hayranlarıyla da sohbet edecek.

'#EvdeKal#MüzikleKal' projesine Demirören Medya'nın tüm dijital platformları ve sosyal medya kanallarından destek veriliyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Magazin
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