Haberler » Güncel » Demirözü barajında kartpostallık kış manzarası - Haber

Demirözü barajında kartpostallık kış manzarası

Bayburt'un Demirözü ilçesinde bulunan baraj gölü kar yağışının ardından kartpostallık kış manzarasıyla doyumsuz görüntüler oluşturuyor.

16.12.2019 10:08 | Son Güncelleme: 16.12.2019 10:13Demirözü barajında kartpostallık kış manzarası
'un ilçesinde bulunan baraj gölü kar yağışının ardından kartpostallık kış manzarasıyla doyumsuz görüntüler oluşturuyor.

Demirözü'nde Lori Çayı üzerinde, sulama amacıyla inşa edilen toprak gövde dolgu tipi olan Demirözü Barajında kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluştu. Bin 700 metre yükseklikte bulunan baraj gölü kış mevsiminde de ayrı bir güzelliğe ev sahipliği yapıyor. Turizm açısından önemli noktaya gelen göl tekne turları, ahşap kamelyaları, piknik alanları ve yürüyüş yollarıyla kış aylarında vatandaşların ilgi odağı haline geldi.

Demirözü barajının kar yağışı sonrasında eşsiz güzelliğe büründüğünü ifade eden Belediye Başkanı Arslan Gürer, "Demirözü barajına yatırımlarımız devam ediyor. Kamelya ve peyzaj çalışmalarını da bitirdik. Kar yağışının ardından eşsiz manzaralar ortaya çıkıyor. Baraj ile dağlardaki karların bütünlüğü ise doyumsuz görüntüler oluşturuyor" diye konuştu. - BAYBURT

Demirözü, Bayburt, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:32 Multinet Up'ın Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bora Işık oldu - Haber
11:32 CHP Gülnar İlçe Başkanı Ahmet Barut, güven tazeledi - Haber
11:31 Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli Türkiye'nin ithal ettiği at eti,eşek eti, domuz eti... - Haber
11:30 Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları 15'inci günde sürüyor (2) - Haber
11:30 İSTANBUL'DA SİS... BOĞAZ TRANSİT GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI - Haber
10:50 Tarladan ürün aldı, parasını sulama borusuna sıkıştırıp gitti - Haber
10:20 Şırnak'ta 1986 rakımlı bölgede Mehmetçik'i paratonerler koruyor - Haber
10:17 Çıkma parçalar ile sigorta şirketlerini dolandıran çeteyi polis tamirci kılığına girerek yakaladı - Haber
09:58 İstanbul'da Alevi ailelere çirkin saldırı - Haber
09:38 Kaputaj Plajı'nda yağmur sonrası oluşan deniz manzarası vatandaşları hayran bıraktı - Haber
16.12.2019 11:37:14