Demirözü Beyaza Büründü

15 Kasım 2018 Perşembe 11:23



15 Kasım 2018 Perşembe 11:23

Bayburt'un Demirözü İlçesi'nde sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdü.Gece hava sıcaklığının eksi 6 dereceye düştüğü ilçede sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.Belediye ekiplerinin herhangi yoğun kardan dolayı kapanma olasılığına karşı hazır olduğunu vurgulayan Demirözü Belediye Başkanı Selami Ersen; "İlçemiz merkezi de dahil köylerimizle beraber kapalı yollarımız bulunmamaktadır. Olduğunda da ekiplerimiz buna müdahale edecek konumadır" dedi. - BAYBURT