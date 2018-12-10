Demirözü İlçesinde 'Hoş Geldin Bebek' Projesi

10 Aralık 2018 Pazartesi 11:15



10 Aralık 2018 Pazartesi 11:15

Demirözü Belediyesi tarafın hazırlanıp yürütülen 'Hoş geldin Bebek Projesi' kapsamında ilçe merkezinde Kaymak ve Karaman ailesi ziyaret edilip hediye olarak altınları takıldı.Bu proje birlik ve beraberliği ve dayanışmayı yeniden canlandırmak olduğunu ifade eden Demirözü Belediye Başkanı Selami Ersen, "İlçemizde büyük beğeni ve ilgi gören bu proje kapsamında Kaymak ve Karaman ailelerini ziyaret edip hasbihal etme olanağı bulduk. Tarif edilmez bir mutluluğu paylaşmak bizler içinde mutluluk vericidir. Halkımızın beğeniyle karşıladığı bu projemize bazı yenilikler ilave edip devam ettireceğiz. Yeni dünyaya gelen bu kardeşlerimize aileleriyle beraber sağlıklı mutlu günler dilerim" dedi. - BAYBURT